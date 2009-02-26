AİHM, Kuzey Kıbrıs yargısını tanıdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Rum’un başvurusu üzerine aldığı kararda KKTC mahkemelerinin verdiği hükümlerin yasal olduğunu vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "Karar sürpriz olmadı" dedi.



KIBRIS’ın Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan tampon bölgesine 1989’da bir gösteri için izinsiz geçen ve gözaltına alınan Eliade Protopapa adlı Rum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kaybetti. AİHM, KKTC yargı organlarının hükümlerinin, AİHM kararlarına göre yasal olduğunu vurguladı.



1989’daki gösteride gözaltına alınanlar arasında bulunan Protopapa, Lefkoşa Mahkemesi’ne çıkarılmış ve yapılan yargılama sonunda iki gün hapis cezası ve 50 Kıbrıs poundu para cezasına mahkum edilmişti.



Protopapa, AİHM’e yaptığı başvuruda kendisine kötü muamele yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Protopapa, KKTC’nin tanınmadığını belirterek davayı Türkiye aleyhine açmıştı. AİHM davacının şikáyetlerinin tümünü reddetti. AİHM ayrıca, KKTC mahkemelerinin davacı hakkında verdiği kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu ve yasal buldu. Böylelikle AİHM ilk kez KKTC yargı organlarının verdiği kararı, AİHM hükümlerine uyumlu bularak KKTC mahkemelerinin yasal olduğunu da belirtmiş oldu.



Talat: Sürpriz değil



KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, AİHM’in kararının kendisi için sürpriz olmadığını ifade ederek, "Kıbrıs Türk mahkemelerinin bir iç yargı mekanizması olarak tanındığı sır değil. Karar sürpriz değil" dedi.

