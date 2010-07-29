-AİHM KKTC'NİN TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİNİ BENİMSEDİ LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Kıbrıslı Rum'un başvurusunu inceleyerek, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonunun tazminat hesaplama yöntemini doğru buldu. AİHM, dünkü kararında, Kıbrıslı Rum'un, 1974'te değerleri 600 bin avro olan taşınmazlar için istediği tazminat miktarını abartılı bularak, komisyonun kullanım kaybı ve manevi tazminat olarak ödemeyi öngördüğü tazminatı benimsedi. Rum gazetelerinden Politis "AİHM, Komisyonun Fiyatlarıyla Tazminatı Belirledi, 1,4 Milyon Avro Tazminat", Fileleftheros gazetesi de "AİHM Türk Önerisini Benimsedi...Yine Komisyonun Sunduğu Tazminatı Göz Önüne Aldı" başlıklarını kullandı.