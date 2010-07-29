T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM KKTC'NİN TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİNİ BENİMSEDİ LEFKOŞA (A.A) 

29 Temmuz 2010 16:38

-AİHM KKTC'NİN TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMİNİ BENİMSEDİ LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Kıbrıslı Rum'un başvurusunu inceleyerek, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonunun tazminat hesaplama yöntemini doğru buldu. AİHM, dünkü kararında, Kıbrıslı Rum'un, 1974'te değerleri 600 bin avro olan taşınmazlar için istediği tazminat miktarını abartılı bularak, komisyonun kullanım kaybı ve manevi tazminat olarak ödemeyi öngördüğü tazminatı benimsedi. Rum gazetelerinden Politis "AİHM, Komisyonun Fiyatlarıyla Tazminatı Belirledi, 1,4 Milyon Avro Tazminat", Fileleftheros gazetesi de "AİHM Türk Önerisini Benimsedi...Yine Komisyonun Sunduğu Tazminatı Göz Önüne Aldı" başlıklarını kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24