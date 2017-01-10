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BBC Türkçe

AİHM: Kızlı-erkekli yüzme dersleri hak ihlali değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kızlarının erkeklerle birlikte zorunlu yüzme dersine gönderilmesine itiraz eden Türkiye vatandaşı bir çiftin İsviçre hükümetine açtığı davada İsviçre'yi haklı buldu.

10 Ocak 2017 16:52

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kızlarının erkeklerle birlikte zorunlu yüzme dersine gönderilmesine itiraz eden Türkiye vatandaşı bir çiftin İsviçre hükümetine açtığı davada İsviçre'yi haklı buldu.

Basel kentinde yaşayan çift, ergenlik çağına girmemiş kızların, erkek çocuklarıyla aynı havuzda ders almasının dinlerine aykırı olduğunu savundu.

Yetkililer ise muafiyetin sadece ergenlik çağına girmiş kız çocukları için mümkün olabileceğini belirtti.

Uzun süre devam eden uzlaşmazlık sonucu çocukların anne ve babasına "ebeveynlik görevlerini ihmal etmek" suçlamasından 1300 Euroluk para cezası verildi.

Çift ise bu muamelenin AİHM'in din, vicdan ve düşünce özgürlüğüyle ilgili dokuzuncu maddesine aykırı olduğuna savunarak İsviçre'ye karşı dava açtı.

Fransa'nın Strasbourg kentindeki mahkemenin yargıçları, zorunlu derslerin din özgürlüğüne müdahale olduğunu kabul etti.

Ancak mahkeme, okulun özellikle yabancı kökenli çocuklar söz konusu olduğunda sosyal entegrasyonda özel bir rol oynadığına ve meselenin sadece yüzmeyi öğrenmek olmadığına da dikkat çekti.

AİHM'in kararında ayrıca, okulun çocukların burkini giymesine izin vererek bir orta yol bulmayı da önerdiği vurgulandı.

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