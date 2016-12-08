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AİHM, KHK ile ihraç edilen öğretmenin başvurusunu reddetti

Başvurunun reddedilmesine gerekçe olarak iç hukuk yollarının tüketilmemesi gösterildi

08 Aralık 2016 23:29

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen Akif Zihni'nin başvurusunu, tüm iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, AİHM'in karar gerekçesinde, 1 Eylül tarihinde çıkarılan 672 sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Zihni'nin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmamasını gösterdi. Mahkeme, bu tür davaların iç hukukla çözülmesi tavsiyesinde bulundu. AİHM, 2012 yılında yapılan bir değişiklikle bu tür başvuruların Anayasa Mahkemesi'ne yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, daha önce aynı yönde verdiği kararları örnek gösterdi.
 

'Güvenlik kaygıları nedeniyle'

 

AİHM'in verdiği bu karar benzer davalar için emsal teşkil edecek. Yüksek mahkeme, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sürecinde ülkelerin güvenlik kaygıları nedeniyle bu tür kararlar alabileceğini belirtirken, itirazlar söz konusu olduğunda iç hukuk yollarının mevcut olduğunu ve öncelikli olarak bu yolların tüketilmesi gerektiğini kaydetti. AİHM, OHAL uygulaması süresince hukuk devleti kurallarının geçerli olduğunu da hatırlattı. AİHM'e yaptığı başvuru reddedilen Zihni, 25 Temmuz'da Trabzon Ortahisar Anadolu Lisesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmış, 1 Eylül'de çıkarılan 672 sayılı KHK ile de memurluktan ihraç edilmişti.
 

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