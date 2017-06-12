AİHM, KHK ihraçlarına itiraz için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yapılan ihraç işlemlerine itiraz için OHAL İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi.

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan KHK'lar ile yaklaşık 200 bin kişi, kamu görevinden ihraç edilmişti.

AİHM, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal’ın başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Mahkemenin kararında, Köksal’ın iç hukuk yollarını tüketmediğinin altı çizildi; OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurabileceği belirtildi. AİHM’in bu kararının , Türkiye’den yapılan benzer başvurularda da emsal olması bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Twitter hesabında AİHM'inn kararına tepki gösterdi. Altıparmak şunları söyledi:

"AİHM'in ihraçlarla ilgili verdiği karar utanç verici. Komisyonun yetersizliğine ilişkin iddiaların hiç birine bile cevap vermemiş.

"AİHM kararından sonra hükümet 100 bin kişi daha ihraç edip, tüm dernekleri kapatabilir. Nasıl olsa denetleyen merci yok. Teşekkürler AİHM."