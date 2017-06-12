T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM, KHK ihraçlarına itiraz için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi

Kararın, Türkiye'den yapılan benzer başvurularda emsal olması bekleniyor

12 Haziran 2017 14:43

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yapılan ihraç işlemlerine itiraz için OHAL İnceleme Komisyonu'nu adres gösterdi. 

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan KHK'lar ile yaklaşık 200 bin kişi, kamu görevinden ihraç edilmişti. 

AİHM,  672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Gökhan Köksal’ın başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Mahkemenin kararında, Köksal’ın iç hukuk yollarını tüketmediğinin altı çizildi; OHAL İnceleme Komisyonu’na başvurabileceği belirtildi. AİHM’in bu kararının , Türkiye’den yapılan benzer başvurularda da emsal olması bekleniyor. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Twitter hesabında AİHM'inn kararına tepki gösterdi. Altıparmak şunları söyledi:

"AİHM'in ihraçlarla ilgili verdiği karar utanç verici. Komisyonun yetersizliğine ilişkin iddiaların hiç birine bile cevap vermemiş.

"AİHM kararından sonra hükümet 100 bin kişi daha ihraç edip, tüm dernekleri kapatabilir. Nasıl olsa denetleyen merci yok. Teşekkürler AİHM."

ETİKETLER

AİHMKHKihraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24