'AİHM kararları esas alınırsa vicdani ret uygulanabilir'

T24 - Malatya Askeri Mahkemesi ‘vicdani ret’le ilgili görülen davanın gerekçeli kararında 'AİHM kararları esas alınırsa vicdani ret iç hukukta da uygulanabilir' ifadelerini kullandı.



Malatya Askeri Mahkemesi 'vicdani ret' hakkının uygulanabilmesi yolunda önemli bir karara imza attı.

Mahkemenin vicdani ret ile ilgili görülen bir davanın gerekçeli kararında 'vicdani ret konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının esas alınması gerektiği' ifade edildi.

Muhammet Serdar Delice isimli şahıs Malatya’da vatani görevini yaptığı sırada 5 aylık askerken firar ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 10 aylık hapis cezasına çarptırılan Delice, cezasının üçüncü ayında tahliye edildi.

Konuyla ilgili görülen davada vicdani retçi olduğunu açıklayan Delice’nin bu yöndeki başvurusu reddedildi.

Ancak askeri mahkeme, davayla ilgili gerekçeli kararında sürpriz ifadeler kullandı.

Vicdani ret konusunda, AİHM kararlarının esas alınmasının gerektiği belirtilen açıklamada, “Vicdani ret hakkı, AİHM kararı esas alınırsa iç hukukta uygulanabilir" denildi.

Kararın vicdani ret davaları için emsal niteliği taşıyabileceği belirtildi.