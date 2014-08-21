AİHM kararıyla Van'da 26 PKK'lının mezarı açıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ardından, Van’ın Çatak İlçesi'ndeki Görentaş bölgesinde 1998 yılında güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürüldüğü ve toplu olarak gömüldüğü öne sürülen 26 PKK 'lı için keşif yapıldı. Yapılan keşif ardından PKK'lılara ait bir toplu mezar mahkeme kararıyla açıldı.

DHA'nın haberine göre, toplu mezarın bulunduğu alan olay yeri şeridi ile kapatılırken, Çatak Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi Hakimi Mustafa Erkam Aydoğan katip, müşahit, avukatlar ve davacı ailelerde hazır bulundu. Mezarlar açıldıktan sonra çıkarılan kemikler uzmanlar tarafından toplanırken, çalışmalar fotoğraf ve kamerayla kayda alındı.



Davanın Türkiye 'de ilk olduğunu öne süren mağdur ailelerin avukatı Turan Ece, şöyle dedi: "Bu dosya Kürt hareketinin başlamış olduğu günden bu yana hayatını kaybeden 17 bin insanın akibetini belirleyecek bir dosyadır. Çünkü bu dosya şimdiye kadar AİHM'e taşınan ilk dosyadır. Biz bu dosyaya ilk başvurumuzu 2011 yılının ekim ayında yaptık. Buradaki tek talebimiz kemik dokularının ailelere teslim edilmesiydi. Savcılık bu dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bir üst mahkemeye itirazda bulundum o mahkeme de savcılığın kararıyla aynı kararı verince ben de AİHM'e başvurdum. AİHM dosyaya bir hak arama talebi olduğu yönünde karar verdi. AİHM kararını gerekçe göstererek hukuk prosedürünü yeniden işlettik. Şu an gelinen aşamada kazı işlemi yapıldı."

'O söylem tahminimce toplu mezarları da ilgilendirir'

AİHM kararıyla mezarın açılmasının bundan sonra emsal olabileceğini belirten Avukat Ece, şöyle devam etti:







"Bu dosya ile toplu mezar sorunu çözülebilir. Yalnız iki taraf bu sorunu çözmek için irade ortaya koymalıdır. Biz diyoruz ki bu bir şanstır. İlk kez prosedüre uygun hukukun uygulandığı Avrupa hukukunun dahil edildiği davadır. 'Çözüm süreci' ile birlikte Beşir Atalay'ın söylediği bir söylem vardı. O söylem tahminimce toplu mezarları da ilgilendirir. Atalay 'Duyguları incitilmiş vatandaşlarımızın duygularını onarmak gerekir.' Bugün ayakta durmakta zorlanan annelerimiz, evlatlarının nerede olduğunu belirleyip kemikleri dahi olsa sahip çıkmak için buradalar."