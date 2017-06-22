AİHM İtalya’yı polis şiddetinden mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2001'de Cenova'daki G8 zirvesi sırasında protestoculara uygulanan polis şiddeti nedeniyle İtalya'yı bir kez daha mahkum etti. 62 yaşındaki bir göstericiye uygulanan şiddet nedeniyle 2015 yılında İtalya'ya tazminat cezası veren AİHM yargıçları bugün de aralarında Almanların da bulunduğu 42 göstericinin açtığı davayı karara bağladı.

Polis şiddetinin göstericilerde fiziksel ve psikolojik acıya yol açtığını belirterek baskını "işkence” diye nitelendiren yargıçlar, polisin doğrudan bir saldırıya maruz kalmaması nedeniyle, yaptığı müdahalenin rastgele ve orantısız olduğu hükmüne vardı.

21 Temmuz 2001 tarihinde geceyarısı polise bağlı özel timler göstericilerin konakladığı bir okul binasını basmış, baskın sırasında 93 kişi tutuklanmış, 78’i kısmen ağır yaralı olarak kliniklerde tedavi görmüştü. Mahkeme, baskın sırasında polisin coplarla göstericileri vahşice ve sistematik bir şekilde tartakladığına dikkat çekti.

45 bin ilâ 55 bin euroluk tazminat cezası

AİHM, bugün açıkladığı kararda İtalya'yı davacılara 45 bin ilâ 55 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak karar henüz yürürlüğe girmedi.

Mahkeme tutanaklarında polisin kürselleşme karşıtlarını copla dövdüğü, tekmelediği, saçlarından çektikleri ve mobilya fırlattıkları da yer aldı. Bazı göstericilerde kalıcı bedensel hasarlar saptandığı belirtildi.

2001’de Cenova’daki üç günlük G8 zirvesine ağır taşkınlıklar ve sokak arbedeleri damgasını vurmuş, olaylar sırasında polise saldıran bir gösterici polis silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Polis şiddeti nedeniyle 500 kadar küreselleşme karşıtı da yaralanmıştı.

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kna/dpa/ÇA,BK