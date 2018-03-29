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AİHM ihlal var demişti; mahkeme, Mehmet Altan'ın itirazını reddetti

Mahkeme, kendilerine resmi yoldan ulaşan bir AİHM kararı olmadığını da kaydetti

29 Mart 2018 10:51

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'den tutuklu bulunan akademisyen Mehmet Altan'ın tutukluluğuna itirazı tekrar reddetti. AİHM'in 'özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 'ifade özgürlüğü hakkı'nın ihlal edildiğine ilişkin kararın gereği, 'dosyadan el çekildi' gerekçesiyle yerine getirilmedi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, yazar ve akademisyen Mehmet Altan, 10 Eylül 2016’da gözaltına alınarak, 22 Eylül’de tutuklandı. Altan, 8 Kasım 2016’da Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Hakkında tutukluluğundan 7 ay sonra iddianame düzenlenen Altan’a darbeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve örgüt adına suç işleme suçlamaları yöneltildi.  İddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan’ın sanıkları arasında bulunduğu davanın ilk duruşmasını 19 Haziran 2017’de yaptı. AYM, 11 Ocak 2018’de Altan’ın başvurusunu değerlendirerek, oyçokluğu ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Altan’ın avukatlarınca müvekkilinin tutukluluk halinin sonlandırılması için yapılan tahliye talebi yerel mahkeme tarafından reddedildi. 16 Şubat 2018’de de tahliye talebini reddeden mahkeme Altan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. 20 Mart 2018’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Altan’ın 'özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 'ifade özgürlüğü' hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararın ardından Altan’ın avukatları Adalet Bakanlığı’na ve tutukluluğa devam kararı veren mahkemeye tahliye talebiyle başvurdular.

Talebi değerlendiren mahkeme, Altan’ın hükmen tutuklu olduğunu belirterek, dosyadan el çekildiğini kaydetti. Bu aşamadan sonra tutukluluk hususunda değerlendirme yapılamayacağını ifade eden mahkeme, yetkinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesinde olduğunu aktardı. Mahkeme, öte yandan kendilerine resmi yoldan ulaşan bir AİHM kararı olmadığını da kaydetti.

Altan’ın avukatlarının 20 Mart’ta Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvuruya ilişkin bugüne dek herhangi bir yanıt verilmedi. Altan’ın avukatları da bugün Adalet Bakanlığı’na bir başvuru daha yaparak, kararın tercüme edilmesini ve ilgili merciiye tebliğ edilmesini talep etti.

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