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AİHM, Hatip Dicle davasından Türkiye'yi mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mehmet Hatip Dicle'nin 2004 yılında yaptığı şikayetle ilgili olarak Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

17 Ekim 2013 19:15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Hatip Dicle davasında ve Hizbullah operasyonu sonucunda mahkum olan İbrahim Güler’in şikayetine ilişkin kararını açıkladı.

AİHM, Hatip Dicle’nin 2004 yılında yaptığı başvuru üzerine açılan davayı Türkiye aleyhinde sonuçlandırdı. “İfade özgürlüğü” hakkının ihlal edildiği kanısına varan Mahkeme, Türkiye’yi, manevi tazminat olarak 3 bin 500, mahkeme masrafları olarak ise bin euroyu ödemeye mahkum etti.

 

'Kürtler asimilasyon ve soykırım kurbanı'

 

Mahkeme kararına ilişkin açıklamada, Dicle’nin yazısında, “hükümetin Dersim kentteki politikası eleştirilip ekonomik durum ve uyuşturucu madde kaçakçılığı” kınanırken, bölgedeki Kürtlerin “asimilasyon politikası ve soykırım kurbanları olduğu” belirtiliyor.

 

Güler davasında da Türkiye mahkûm

 

1996 yılında bir Hizbullah operasyonu sırasında gözaltına alınıp anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2005 yılında hapis cezasına çarptırılan ve halen Diyarbakır'da cezaevinde bulunan İbrahim Güler’in şikayeti üzerine açılan davada da Türkiye haksız bulundu.

Uzun tutukluluk, uzun yargılanma ve gözaltında hukuki desteğin sağlanmadığı gerekçesiyle Güler’e 12 bin 200 euro tutarında manevi tazminatı ödemesine hükmedildi.

 

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