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Dünya

AİHM HAKLI BULDU  STRASBOURG (A.A)

11 Ocak 2011 19:40

-AİHM HAKLI BULDU  STRASBOURG (A.A) - 11.01.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türk ve Bulgaristan vatandaşı Sezgin Hacıoğlu isimli kişinin yaptığı başvuruda Romanya'yı suçlu buldu. Romanya sınırında, 1999 yılında ''hırsızlık ve sanayi casusluğu'' suçlamasıyla tutuklanan ve 2000 yılında mahkum olan 1968 doğumlu Sezgin, gözaltı koşullarıyla ilgili olarak AİHM'e 2003 yılında başvuruda bulunmuştu. AİHM, bugünkü kararında, ''Romanya'nın, kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 4. maddesini ihlal ettiğine'' hükmetti. Romanya karar gereği, şu anda İstanbul'da yaşayan Hacıoğlu'na  mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 9 bin avro ödeyecek.

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