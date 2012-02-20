AİHM hâkimi: Terörle mücadele ederken gazete, dergi kapatamayacaksınız

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, terörle mücadele sırasında ifade özgürlüğünün kısıtlanmaması için özel bir çalışma başlattı. Yapılan ilk toplantıya Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik ile birlikte başkanlık eden Türkiye’nin AİHM Hâkimi Işıl Karakaş, "Terörle mücadele ederken, ifade özgürlüğünü kısıtlama yoluna gitmeyeceksiniz. Bu kadar açık ve net" dedi.

Ankara’da üç gün önce yapılan ‘Terörle mücadelede ifade özgürlüğü konulu’ toplantıya, İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet ve Yargıtay başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. 2.5 saat süren toplantının ana konuşmacısı olan AİHM Yargıcı Işıl Karakaş, ifade özgürlüğü ile ilgili açılan davalara AİHM’n yaklaşımını yorumladı. AİHM’in, davalarda terörle mücadele sürerken ifade özgürlüğünün ihlal edilmemesi konusunda tavrının net olduğunu dile getiren Karakaş, Türkiye’nin de bu konuda dengeyi iyi kurması gerektiğini söyledi.

'İçtihat kararlarımızı naklettim’

Taraf gazetesine konuşan Karakaş, şunları ifade etti: “AİHM’in bu konuda içtihadı neyse onu naklettim toplantıda. Terörle mücadele ederken, ifade özgürlüğünü kısıtlama yoluna gitmeyeceksiniz. Bu kadar açık ve net. Gazete ve dergileri uzun süreli kapatmayacaksınız. Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesinin 5. fıkrasının, şu anda Meclis’te olan paketin içinde kaldırılması teklifi var. Bu olumlu tabii. Mahkemeler, ‘terörü övmek’ ile ilgili konuları değerlendirirken AİHM içtihatlarına göre değerlendirsin, ifade özgürlüğünü göz önüne alsın. Anlıyorum ki bu konuda hükümetin ciddi bir niyeti var. Kalabalık bir toplantıydı. Bir bilgilendirme, görüş alışverişi oldu. Bu konuyla ilgili bir çalışma içindeler herhalde. Bu konuda Avrupa standardı nedir konusunda bilgi verdik.”

Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, mart ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söylediği ifade ve basın özgürlüğüne yönelik dördüncü reform paketi için aralarında Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu dokuz ülke yargısındaki uygulamaların incelendiği öğrenildi.