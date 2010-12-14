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Dünya

AİHM, HADEP'İN BAŞVURUSUNDA TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A)

14 Aralık 2010 14:41

-AİHM, HADEP'İN BAŞVURUSUNDA TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A)- 14.12.2010 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi tarafından 2003 yılında kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin (HADEP) yaptığı şikayette Türkiye'yi haksız buldu. HADEP adına eski genel sekreter Turan Demir tarafından 2003 yılında yapılan başvuruyu karara bağlayan AİHM, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine'' hükmetti. Türkiye karar gereği, mahkeme masrafları da içinde olmak üzere Demir'e yaklaşık 26 bin avro ödeyecek. AİHM, Demir'in, AİHS'nin ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, ayırımcılığın yasaklanması, seçme ve seçilme hakkı ile mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili maddelerinden yaptığı şikayetlerinse incelenmeye alınmasına gerek görmedi.

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