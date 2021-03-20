Adalet Bakanlığı’nın ‘2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) geçen yıl Türkiye’yi toplam 7 milyon TL’lik tazminat ödemeye mahkûm etti. Raporda ayrıca 55 bin kişinin elektronik kelepçeyle takibinin yapıldığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ‘2020 Yılı Bakanlık Faaliyet Raporu’nda dikkat çeken veriler yer aldı. BirGün'den Dilan Esen'in AİHM 2020 yılına ilişkin istatistiklerine yer verilen raporunu kaynak gmösterdiği haberine göre, Türkiye toplam 7 milyon 133 bin 573 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Rapora göre geçen yıl AİHM’den 28 dosya devredildi. 28 dosyanın geldiğini aktaran rapora göre bunlardan 27’sinde karar verildi. 21’inde başvuranın talebi kabul edilirken 6’sında ise ret kararı verildi. AİHM’in toplam iş yükünün 2020 yılı sonu itibarıyla 2012’ye oranla yaklaşık yüzde 53 oranında azalma görüldüğü aktarılan raporda, 2018’den itibaren ise derdest başvuru sayısının tüm ülkeler bakımından arttığı aktarıldı. 2020 yılında geçen yıla göre başvuru sayısının yüzde 3,67 oranında artış oldu.

"AİHM önünde Türkiye aleyhine bekleyen başvuru sayısı 11 bin 750"

AİHM önünde Türkiye aleyhine bekleyen başvuru sayısının 11 bin 750 olduğuna vurgu yapılan raporda, Türkiye aleyhine son 5 yılda yapılan başvurulara da yer verildi. Ayrıca raporda AİHM’in 85 kararla en çok ihlal kararı verdiği ikinci ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. Raporda Türkiye aleyhine 225 tedbir istemli başvuru yapıldığına değinilirken bu taleplerden sınır dışı edilmeye konu olan 2 başvuruda, durumun aciliyeti nedeniyle tedbir kararı verildiği aktarıldı.

Raporda yalnızca AKP iktidardayken AİHM’e yapılan başvurular var

Raporda yalnızca AKP iktidardayken AİHM’e yapılan başvurulara yer verilmesi dikkat çekti. AİHM’in 2002-2020 yılları arasında Türkiye aleyhine yapılan toplam 105 bin 550 başvuruyu karara bağlayarak sonuçlandırıldığı belirtilen raporda 19 yılda ihlale hükmedilen karar sayısının 3 bin 75 olduğu ifade edildi.

Yüksek Mahkeme’ye geçen yıl 151 dosya geldi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl 35 milyon 85 bin 134 TL toplam tazminat hükmü verdiği aktarılan raporda Yüksek Mahkeme’ye geçen yıl 151 dosya geldiği aktarıldı. AYM’nin bugüne kadar 3 bin 415 karar verdiği belirtilen rapora göre bunların 3 bin 89’unda talebin kabul edildiği, 274’ünde ise reddedildiği kaydedildi.

Öte yandan elektronik izleme cihazlarıyla 55 bin kişinin takibi yapıldığı aktarılan raporda, cezaevlerinin de 17 bin 421 kişilik kapasite artışı gerçekleştirildiği bildirildi.