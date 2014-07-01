AİHM: Fransa'daki burka yasağı Sözleşme'ye uygun

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2011 yılında Fransa’da yürürlüğe giren burka yasağını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında, burka yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin devletlere ait yorumlama marjını aşmadığını vurguladı.

Ferhan Köseoğlu’nun Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, birlikte yaşama koşullarının korunmasının Fransız otoritelerinin meşru hakkı olduğu belirtilirken, bu konuda devletin geniş takdir imkanı olduğuna dikkat çekildi. Fransa'da Nisan 2011'de yürürlüğe giren yasayla kişilerin kamusal alanda kimlikleri tanınmayacak şekilde yüzlerini kapatmalarını yasaklanmış, yasağa uymayanlara 150 Euro para cezası verilmesine hükmedilmişti. Ayrıca burkayı takmaya zorlayanlara da 1 yıl hapis ya da 30 bin Euro ağır para cezası öngörülüyor.

Büyük tartışmalara neden olan yasa, Pakistan asıllı Fransız vatandaşı bir kadının başvurusu üzerine AİHM'in gündemine taşınmıştı. Başvuruda yasağın, ifade ve inanç özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği vurgulanırken, özel hayata da müdahale anlamı taşıdığı belirtilmişti.

Fransa'da İçişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında açıkladığı verilere göre ülkede burkalı kadın sayısının bin 900 olduğu açıklanmıştı. Yasağın yürürlüğe girdiği günden bu yana ceza yazılan kadın sayısının ise 600 civarında olduğu belirtildi.