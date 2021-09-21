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Dünya

AİHM, eski Rus ajanı Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu buldu

Alexander Litvinenko, 2006 yılında Britanya'da zehirlenerek ölmüştü

21 Eylül 2021 12:53

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski KGB ajanı Alexander Litvinenko’nun 2006 yılında zehirlenerek öldürülmesinde Rusya’nın sorumlu olduğuna karar verdi. 

AİHM kararında “Rusya, Alexander Litvinenko’nun Britanya’da öldürülmesinden sorumluydu” ifadeleri yer aldı. Mahkeme, daha sonra Kremlin muhalifi olan eski Rus ajanı Litvinenko’nun Polonyum 210 kullanılarak zehirlenerek öldürülmesinde Rusya devleti için ajan olarak çalışan iki kişiye işaret etti.

Mahkeme, Litvinenko’nun ölümünden sonra Rus yetkililerin yeterli incelemede bulunmadığını da belirtti.

Rusya geçmişte Litvinenko’nun öldürülmesinden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

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