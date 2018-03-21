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AİHM, Erdoğan'a ‘Allahsız herif' diyen Cem Uzan için kararını verdi: İfade özgürlüğü

"Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif"

21 Mart 2018 15:14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'nin, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Allahsız herif" dediği için hakaret cezası alan Cem Uzan'ın ifade özgürlüğünü ve makul sürede adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Uzan, ceza almasına yol açan konuşmasını Temmuz 2003'te Bursa'da bir Genç Parti mitinginde yapmış, "Sen ne biçim Müslüman'sın. Senin gözünü korku ve hırs bürümüş. Sende Allah korkusu kalmamış. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif" demişti.

Konuşmasında dönemin başbakanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Cem Uzan Eylül 2008 yılında 8 ay hapis ve 688 TL para cezası almıştı.

Yargıç denetimli serbestlik çerçevesinde, Uzan'a öfke kontrolü eğitimi ve kişisel gelişim üzerine beş kitap okuma şartı getirmişti.

1 yılı rehber kontrolünde 5 yıl denetim altında tutulmasına karar verilen Cem Uzan, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış, sözlerinin siyasi bir tartışma bağlamında söylendiğini savunmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün verdiği kararla Uzan'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.

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