AİHM, Erdoğan'a başbakanlığı döneminde "kudurmuş köpek gibi" diyen öğrenci ve Facebook beğenileri nedeniyle kovulan memuru haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün Türkiye aleyhine iki ifade özgürlüğü kararı verdi.

Bunlardan ilki olan Ömür Çağdaş Ersoy'un başvurusu, Ersoy'un 2012'de ODTÜ öğrencisiyken polisin öğrencileri gözaltına aldığı bir protestonun ardından yaptığı bir konuşma nedeniyle aldığı cezaya ilişkindi.

Ersoy Aralık 2012'de Ankara'da yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirmiş ve Erdoğan için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kavga Tayyip Erdoğan'ın zapt edilecek bir kale olarak bellediği ODTÜ'de tokat yemesi ve bunun karşılığında intikam hırsıyla kudurmuş bir köpek gibi öğrencilere saldırmasına karşın atılmış ikinci bir tokattır.

"ODTÜ'de yakılan ateşin etrafa sıçradığı müddetçe bu kavga büyümeye ve AKP diktatörlüğünü ve uyduruk padişahlığı bu ülkeden silip atmaya, üniversiteleri yeniden gençliğin geleceğini yeniden kurmanın fitilini ateşlemenin ilk adımını attığımız bu günlerde mücadele kararlılığıyla zafer sarhoşluğuna düşmeden ve saldırıların devam etmesini öngörerek mücadelemizi büyüterek devam etme iradesiyle ayrılmak zorundayız."

Nisan 2016'da yerel mahkeme bu cümleler nedeniyle Ersoy'u hakaretten suçlu bulmuş ve 2 bin 524 Euro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Bu karara itiraz eden Ersoy, iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine AİHM'e başvurmuştu.

Bugün konuyla ilgili kararını açıklayan mahkeme, Erdoğan'ın öğrencileri gözaltına alan polislerin üzerindeki en üst düzey yönetici olduğunu ve ayrıca öğrencileri hedef alan açıklamalar yaptığını hatırlatarak, bu bağlamda Ersoy'un "kudurmuş bir köpek gibi" ifadesinin siyasi bir eleştiri olduğunu açıkladı.

AİHM siyasetçilere yönelik eleştirilerde sınırın, sıradan bireylere kıyasla daha yüksek olduğunu, siyasetçilerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü davranması gerektiğini hatırlattı.

Mahkeme Ersoy'un ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti Türkiye'yi 2 bin Euro manevi tazminat ve 2 bin Euro mahkeme ücreti ödemeye mahkum etti.

Diğer başvuru ise Facebook'taki beğenileri nedeniyle işinden atılan memur Selma Melike'ye aitti.

Melike'nin beğendiği paylaşımlar arasında yetkililerin baskıcı uygulamalarını eleştiren, protesto çağrıları yapan, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine duyulan öfkeyi aktaran, ünlü bir dini liderin cinsiyetçi olarak algılanan bir yorumuna karşı sert tepkiler içeren paylaşımlar vardı.

AİHM beğenilerinin işyerindeki huzuru bozacağı gibi gerekçelerle işinden kovulmasına yol açan bu paylaşımların kamuoyunun ilgisini çeken konulardaki siyasi söylemler olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Facebook'ta bir içeriği beğenmenin onu yaymak anlamına gelmediğini de hatırlattı.

Melike'nin yaşı ve kıdem tazminatını göz önünde bulundurunca tazminatsız işten çıkarma kararının son derece orantısız olduğunu belirten AİHM Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesiyle korunan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin Euro manevi tazminat ödemesine hükmetti.