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AİHM, Dink davasında Türkiye'ye 133 bin Euro tazminata mahkum etti

AİHM, Hrant Dink davasıyla ilgili kararında Türkiye'yi mahkum etti. Türkiye, Dink ailesine 133 bin Euro tazminat ödeyecek.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - AİHM, Hrant Dink davasıyla ilgili kararında Türkiye'yi mahkum etti. Türkiye, Dink ailesine 133 bin Euro tazminat ödeyecek.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2007 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink davasıyla ilgili kararını bugün açıkladı.


Mahkeme Türkiye'yi mahkum etti. Türkiye Dink ailesine 133 bin Euro tazminat ödeyecek. Bunun 105 bin Euro'su manevi tazminat, 28 bin Euro'su ise mahkeme masrafı.


AİHM, ölümünden önce Hrant Dink'in ve daha sonra ailesinin yaptığı 5 ayrı başvuruyu ele aldığı davayı ortak bir karara bağladı. AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama hakkı, ifade özgürlüğü ve etkili başvuru hakkıyla ilgili maddelerini ihlal ettiğini belirtti.


Ailesi, Hrant Dink'in Türkiye'de yargılanıp mahkum olmasıyla aşırı uçların hedefi haline geldiğini, devlet tarafından korunmadığını ve saldırının faillerinin etkili şekilde soruşturulmadığını iddia ediyordu.


Türkiye'nin gönderdiği savunmada Dink'in yazılarıyla ilgili "Nazi benzetmesi" yapılması büyük tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dostane çözüme gidilebileceğini söylemiş, ancak bu gerçekleşmemişti.



 

Davada tetikçiler var, kamu görevlileri yok

Dink ailesinin avukatı Arzu Becerik ise AİHM kararını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Becerik’in değerlendirmesi şöyle:


“Gerekçeli kararı göremediğimiz için ayrıntılı bir değerlendirme yapmak yanlış olur. Bu beklediğimiz bir karardı, özellikle ifade özgürlüğü konusunda. Türkiye'deki hüküm uluslararası kriterlere aykırılık oluşturuyordu. Ayrıca yaşam hakkı konusundaki karar da yine beklediğimiz bir hükümdü. Cinayetten önce kamu görevlilerinin gerekli önlemleri almamış olmaları, gelen istihbaratları yeterince değerlendirmemeleri, sorumlular hakkında gerekli davaların açılamaması gibi unsurlar vardı.


Mahkemenin kararı çok anlaşılır bir şey, İstanbul 14. Ağır Ceza'da görülen davada sadece tetikçiler var, kamu görevlileri yok. AİHM'e biz bunu anlattık ve bu doğrultuda bir karar verdi.


Bundan sonra yürüyen davalar var, o davalarda da bir yanıt alamadık, birçok talebimiz var ve bunlar da karşılanmadı. Yargılama süreci devam ediyor, sona erdiğinde AİHM'e başvuru yapacağız. Sorumlular ve kamu görevlileri yargılanıp ceza alana kadar çabamız sürecek.”


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