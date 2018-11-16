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AİHM, Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacak

Avukat Mahsuni Karaman, AİHM'in Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacağını açıkladı

16 Kasım 2018 22:00

2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM'in Demirtaş'ın başvurusunu 20 Kasım'da karara bağlayacağını duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Demirtaş'ın avukatı Kahraman, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sn. Demirtaş’ın tutukluğu ile ilgili yapılan bireysel başvuruyu 20 Kasımda karara bağlayacak. Umarız karar, demokrasi ve hukuk açısından ön açıcı olur"  dedi.

 

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