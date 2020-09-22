AİHM, Demirtaş ve Kavala hükûmlerini, 'mahkeme içtihadı oluşturan' davalar arasında gösterdi

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yürürlüğe girmesinin 70, yıldönümü dolayısıyla yayınlanan bilgi notunda, AİHS’nin maddelerinin ihlalleriyle ilgili verdiği hükümler konusunda oluşan yeni ve önemli mahkeme içtihatlarının da listesi yer aldı.
Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün aktardığına göre, AİHS özgürlük ve güvenlik hakkının kısıtlanmasıyla ilgili 5. maddesi ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılmasıyla ilgili 18. maddesi değerlendirilerek verilen ihlal kararları arasında, Demirtaş ve Kavala davaları mahkeme içtihadı oluşturacak 17 dava arasında yer aldı.
Mahkeme içtihadı oluşturan davaların başında gelen Demirtaş’ın başvurusunda AİHM, 2018 yılında Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti. Türkiye’nin ve Demirtaş'ın avukatlarının 2019 yılındaki talebi üzerine daha sonra bu dava, temyiz niteliğindeki büyük dairede gönderilmişti.