AİHM, Demirtaş ve Kavala hükûmlerini, 'mahkeme içtihadı oluşturan' davalar arasında gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki hükûmlerini, "mahkeme içtihadı oluşturan davalar" arasında gösterdi.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yürürlüğe girmesinin 70, yıldönümü dolayısıyla yayınlanan bilgi notunda, AİHS’nin maddelerinin ihlalleriyle ilgili verdiği hükümler konusunda oluşan yeni ve önemli mahkeme içtihatlarının da listesi yer aldı.

aktardığına göre, AİHS özgürlük ve güvenlik hakkının kısıtlanmasıyla ilgili 5. maddesi ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılmasıyla ilgili 18. maddesi değerlendirilerek verilen ihlal kararları arasında, Demirtaş ve Kavala davaları mahkeme içtihadı oluşturacak 17 dava arasında yer aldı. Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün, AİHS özgürlük ve güvenlik hakkının kısıtlanmasıyla ilgili 5. maddesi ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılmasıyla ilgili 18. maddesi değerlendirilerek verilen ihlal kararları arasında, Demirtaş ve Kavala davaları mahkeme içtihadı oluşturacak 17 dava arasında yer aldı.