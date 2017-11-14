T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM, darbe girişimi sonrası yapılan 25 bin başvuru için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuru reddedildi

14 Kasım 2017 14:04

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddetti.

AİHM daha önce de 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum'da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetmişti.

Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda, Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti.

 

ETİKETLER

AİHM15 Temmuz darbe girişimiOHAL komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24