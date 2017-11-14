AİHM, darbe girişimi sonrası yapılan 25 bin başvuru için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddetti.

AİHM daha önce de 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum'da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetmişti.

Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda, Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti.