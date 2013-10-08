AİHM Cumhuriyet gazetesini haklı buldu, Türkiye'yi cezalandırdı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2007 yılında Cumhuriyet gazetesine karşı açtığı bir dava bugün Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları mahkemesi'nde ifade özgürlüğünün ihlali sebebi ile mahkum edilmesine neden oldu.

Cumhuriyet gazetesi 29 Nisan ve 1 Mayıs 2007 tarihlerinde, o dönem Dışişleri bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Abdullah Gül'ün 1995 yılında İngiliz "The Guardian" gazetesinde yayımlanan söyleşisinden bölümler aktarmış ve bu haberi reklam kampanyasında kullanmıştı.

Bunun üzerine Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması sürecinde gazeteden davacı olmuştu. Gazete, Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından "Abdullah Gül'e atfen yapılan yayımların ve davaya konu olabilecek haberlerin yayımlanmasının tedbiren durdurulması ve önlenmesiyle" cezalandırılmıştı.

Cumhuriyet, İngiliz gazetesinden Abdullah Gül'e atfen "Türkiye'de Cumhuriyetin sonu geldi. Kesinlikle laik sistemi değiştirmek istiyoruz" ifadelerini aktarmıştı.

Cumhuriyet'in aktardığı bölümlerin "kendisine ait olmadığını" söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, davanın karar duruşmasının hemen öncesinde gazeteye şikayetini geri çekmişti.

AİHM, Gül'ün şikayetini geri çekmesine rağmen, Cumhuriyet gazetesine getirilen ihtiyati tedbir kararının "demokratik bir toplumda gereksiz" olduğu sonucuna vardı.

Strasbourg Mahkemesi tarafından oy birliğiyle alınan kararda Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmedildi. Türk hükümeti dava hakkında AİHM'ye hiçbir savunma sunmadı.

Karar gereği Türk hükümeti, Cumhuriyet Vakfı, Güray Tekin Öz ve Yeni Gün Haber Ajansı'nın her birine 2 bin 500 Avro manevi tazminat ödeyecek. Türk hükümeti davacılara 5 bin 100 Euro mahkenme masrafı ödemekle de cezalandırıldı.