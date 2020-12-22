AİHM Büyük Daire’nin Demirtaş kararı bekleniyor: Tahliye olacak mı?

T24 Ankara

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’nin, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili, geçen yıl yaptığı duruşmaya yönelik verdiği kararı önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. Ankara, AİHM’deki davanın Demirtaş’ın durumunu etkilemeyeceğini, burada görülen başlıklardan değil, ayrı bir suçtan tutuklu bulunduğunu savunuyor.

AİHM, 2018’de verdiği kararda, Türkiye’nin hak ihlali yaptığına hükmetmiş, Demirtaş’ın, siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduğunu belirterek, ilk kez Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin konuya ilişkin 18. maddesinden mahkum etmişti.

Karara rağmen, tahliye edilmeyen Demirtaş hakkında önce İstanbul’daki bir başka davasında verilen ceza onandı. Bu cezaya ilişkin infaz süresini tamamlayan Demirtaş, AİHM’ye taşıdığı ana dava dosyasında da var olan Kobani olayları nedeniyle açılan ayrı bir soruşturmadan yeniden tutuklandı. Ana davada ise bu tutuklama kararının hemen ardından tahliye kararı verildi.

AİHM Büyük Daire, bu gelişmeler yaşanırken, geçen yıl eylül ayında, Türkiye’nin ve Demirtaş’ın, çıkan kararı temyiz etmesi üzerine duruşma gerçekleştirdi. AİHM Büyük Daire’nin önümüzdeki saatlerde bu duruşmaya ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Büyük Daire’nin, Türkiye’nin hak ihlali yaptığına hükmetmesi durumunda, Demirtaş’ın hemen tahliyesine yönelik bir tutum da alacağı belirtiliyor. Buna karşılık, Ankara’nın, Demirtaş’ın başvurusunun ana dava dosyasına ilişkin olduğu, tutuklu bulunduğu dosyanın ayrı bir soruşturma konusunda açıldığı, bu nedenle durumunun değişmeyeceği görüşünün hakim olduğu belirtiliyor.