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Dünya
Deutsche Welle

AİHM burka kararını açıklıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da burka yasağına ilişkin kararını bugün veriyor.

01 Temmuz 2014 12:49


AİHM burka yasağına ilişkin incelemesini Fransız vatandaşı bir kadının başvurusu üzerine başlatmıştı.

Yasağın, aralarında ifade ve inanç özgürlüğünün de bulunduğu temel hakları ihlal ettiği, özel hayatına karışıldığı ileri sürülmüştü.

2011 yılında yürürlüğe giren yasa, bireylerin yüzlerini tamamen veya kimlikleri tanınamayacak şekilde örterek kamusal alanda dolaşmalarını ve kamudan hizmet almalarını yasaklıyor.

Kamusal alana sokak da dâhil ediliyor. Bunun dışında, okullar, üniversiteler, hastaneler, mahkemeler, toplu ulaşım araçları, havalimanları, metro istasyonları da kamusal alan olarak tanımlanıyor. Bu mekânlarda burka ve peçeli çarşafla dolaşan kadınlar, 150 euroya kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Yasa, bireyi burka veya peçeli çarşaf kullanmaya zorlayanların ise 1 yıl hapis ve 35 bin euro para cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvrupaHakları MahkemesiFransaFransızDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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