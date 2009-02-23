AİHM bir tık yakına geliyor

AİHM, İsviçre ve Hollanda'dan gelen başvuruları 'online' almak için çalışma başlattı. Başarı sağlanırsa diğer ülkelerden de şikayet kabul edilebilecek.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), internet üzerinden şikayet başvurusu yapılabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Deneme amacıyla başlatılan "online" başvurular, İsviçre ve Hollanda'dan gelen şikayetler için ilk kez uygulamaya konulacak. Uygulamanın başarılı olması halinde, bu tür başvuru diğer ülkelerden de kabul edilebilecek.



AİHM'ye geçen yıl kayda geçen başvurularla birlikte, karar için bekleyen dava sayısı 97.300 civarında. AİHM'de bugüne kadar işleme konmuş, karar bekleyen başvurularda Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Türkiye, Romanya ve Ukrayna izliyor. AİHM'de karar için bekleyen davaların yüzde 28'ini Rusya, yüzde 11,4'ünü Türkiye, yüzde 9,1'ini Romanya ve yüzde 8,5'ini Ukrayna'dan gelen başvurular oluşturuyor.



AİHM, Avrupa Konseyine üye 47 ülkede yaşayan yaklaşık 800 milyon kişi için, insan hakları ihlallerinin engellenmesi konusunda en önemli uluslararası kuruluşların başında geliyor.

