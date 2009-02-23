T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM bir tık yakına geliyor

AİHM, İsviçre ve Hollanda'dan gelen başvuruları 'online' almak için çalışma başlattı. Başarı sağlanırsa diğer ülkelerden de şikayet kabul edilebile

23 Şubat 2009 02:00

AİHM, İsviçre ve Hollanda'dan gelen başvuruları 'online' almak için çalışma başlattı. Başarı sağlanırsa diğer ülkelerden de şikayet kabul edilebilecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), internet üzerinden şikayet başvurusu yapılabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Deneme amacıyla başlatılan "online" başvurular, İsviçre ve Hollanda'dan gelen şikayetler için ilk kez uygulamaya konulacak. Uygulamanın başarılı olması halinde, bu tür başvuru diğer ülkelerden de kabul edilebilecek.

AİHM'ye geçen yıl kayda geçen başvurularla birlikte, karar için bekleyen dava sayısı 97.300 civarında. AİHM'de bugüne kadar işleme konmuş, karar bekleyen başvurularda Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Türkiye, Romanya ve Ukrayna izliyor. AİHM'de karar için bekleyen davaların yüzde 28'ini Rusya, yüzde 11,4'ünü Türkiye, yüzde 9,1'ini Romanya ve yüzde 8,5'ini Ukrayna'dan gelen başvurular oluşturuyor.

AİHM, Avrupa Konseyine üye 47 ülkede yaşayan yaklaşık 800 milyon kişi için, insan hakları ihlallerinin engellenmesi konusunda en önemli uluslararası kuruluşların başında geliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24