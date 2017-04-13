AİHM, 'Beslan' davasında Rusya'yı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın 2004'te Beslan şehrinde çoğu çocuk 331 kişinin öldüğü okul kuşatması ve güvenlik güçlerinin baskını sırasında 'ciddi hatalar' yaptığına hükmetti. Rusya, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine 3 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek.

AİHM, Rusya'nın bir "terör saldırısı" planlandığına dair haber almasına rağmen, "teröristlerin toplantılarını önlemek adına gerekeni yapmadığına" ve "okuldaki güvenlik önlemlerinin artırılmadığına" hükmetti.

Ayrılıkçı Çeçenler, okulda çoğu çocuk 1000 kadar kişiyi rehin almıştı.

Rus güvenlik güçlerinin binaya baskınıyla kuşatma sona ermişti.

Hayatta kalanlar operasyonda aşırı güç kullanıldığını öne sürüyordu.

Yıllar önce sona eren ve Rusya'nın yürüttüğü soruşturmada, hayatını kaybedenlerin 186'sının çocuk olduğu olayla ilgili hiçbir Rus yetkili sorumlu tutulmamıştı.

Okulların açıldığı gün başlayan kuşatmada, 1000'den fazla kişi patlayıcıların basketbol potasına yerleştirildiği spor salonunda rehin tutulmuştu.

Kuşatmayı gerçekleştirenler Rusya'nın askerlerini Çeçenistan'dan çekmesini istiyordu.

Kuşatma üçüncü gününde iki şiddetli patlama ile sona erdi. Kuşatmayı gerçekleştirenlerden sadece biri canlı ele geçirildi.

Olayın üzerinden yıllar geçmişken kurbanların aileleri ve hayatta kalanlar, hala kuşatmanın daha az kişinin hayatını kaybetmesiyle sona erdirilip erdirilemeyeceğini sorguluyor. Sorumluların bulunması isteniyor.

400'den fazla kişi de Strasbourg'daki AİHM'e bu sorulara cevap bulmak amacıyla başvurmuştu.