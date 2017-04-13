T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AİHM, 'Beslan' davasında Rusya'yı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'nın 2004'te Beslan şehrinde çoğu çocuk 331 kişinin öldüğü okul kuşatması ve güvenlik güçlerinin baskını sırasında "ciddi hatalar" yaptığına hükmetti. Rusya, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine 3 milyon dolarda

13 Nisan 2017 14:15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın 2004'te Beslan şehrinde çoğu çocuk 331 kişinin öldüğü okul kuşatması ve güvenlik güçlerinin baskını sırasında 'ciddi hatalar' yaptığına hükmetti. Rusya, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine 3 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek.

AİHM, Rusya'nın bir "terör saldırısı" planlandığına dair haber almasına rağmen, "teröristlerin toplantılarını önlemek adına gerekeni yapmadığına" ve "okuldaki güvenlik önlemlerinin artırılmadığına" hükmetti.

Ayrılıkçı Çeçenler, okulda çoğu çocuk 1000 kadar kişiyi rehin almıştı.

Rus güvenlik güçlerinin binaya baskınıyla kuşatma sona ermişti.

Hayatta kalanlar operasyonda aşırı güç kullanıldığını öne sürüyordu.

Yıllar önce sona eren ve Rusya'nın yürüttüğü soruşturmada, hayatını kaybedenlerin 186'sının çocuk olduğu olayla ilgili hiçbir Rus yetkili sorumlu tutulmamıştı.

Okulların açıldığı gün başlayan kuşatmada, 1000'den fazla kişi patlayıcıların basketbol potasına yerleştirildiği spor salonunda rehin tutulmuştu.

Kuşatmayı gerçekleştirenler Rusya'nın askerlerini Çeçenistan'dan çekmesini istiyordu.

Kuşatma üçüncü gününde iki şiddetli patlama ile sona erdi. Kuşatmayı gerçekleştirenlerden sadece biri canlı ele geçirildi.

Olayın üzerinden yıllar geçmişken kurbanların aileleri ve hayatta kalanlar, hala kuşatmanın daha az kişinin hayatını kaybetmesiyle sona erdirilip erdirilemeyeceğini sorguluyor. Sorumluların bulunması isteniyor.

400'den fazla kişi de Strasbourg'daki AİHM'e bu sorulara cevap bulmak amacıyla başvurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvrupaHakları Mahkemesi RusyaBeslanRusyaHakları MahkemesiRusKuşatmayıSorumlularınStrasbourg AİHM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24