AİHM, Batasuna'nın itirazını reddetti

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü ETA'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle İspanya'da yasadışı ilan edilen Batasuna partisinin kapatılmasıyla ilgili verdiği onaya yapılan itirazı reddetti.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2003 yılında İspanya'daki Yüksek Mahkeme'nin kararıyla yasadışı ilan edilerek kapatılan Batasuna partisi İspanya'da Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itirazdan olumsuz sonuç alınca 2004 yılında Strasburg'daki AİHM'ye başvurmuştu. AİHM, 30 Haziranda Batasuna'nın kapatılması kararına onay verdiğini açıklarken, Batasuna'nın bu karara yaptığı itirazı da bugün reddettiğini duyurdu.



Bu arada AİHM'nin kararı Bask bölgesindeki siyasi partiler tarafından farklı tepkiler aldı. Bask bölgesinin en büyük partisi olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) karara saygı gösterdiğini açıklasa da, AİHM'nin kararının sorunu çözmediğini ve sosyal bölünmeye sebep olduğunu ifade etti.



Bask milliyetçiliğini savunan küçük partilerden Eusko Alkartasuna (EU) da "Demokrasi için kötü bir haber. Sosyal ve siyasi çoğunluğu yansıtmayan Bask parlamentosundaki suni çoğunluğunu devam ettiren bir karar" yorumunda bulunurken, İspanya'nın en büyük iki partisinden biri olan ve şu anda muhalefette yer alan muhafazakar görüşlü Halk Partisi'nin (PP) milletvekilleri AİHM'nin kararını şampanya patlatarak kutlayacaklarını söylediler.