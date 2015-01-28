AİHM başvurusu reddedilen torunu isyan etti: Her şeyde Stalin'i suçluyorlar

Sovyetler Birliği liderlerinden Josef Stalin'in torunu Yevgeni Çugaşvili, "Dedem 5 yıl daha yaşasaydı Rusya'da ortaya çıkan felaketler engellenirdi" dedi ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'i "Polonya ona yerleri sildirdi" diyerek eleştirdi.

Çugaşvili, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Çugaşvili, geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı “Stalin’e hakaret” davasını kaybetmesi hakkında açıklamalarda bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de sert sözlerle eleştirdi.



AİHM, Çugaşvili’nin, 2009 yılında Novaya Gazeta'da, 1940'ta Polonya'da yaşanan katliamdan Stalin'in sorumlu olduğuna dair yayında “dedesine ‘kan emici yamyam’ sözleriyle hakaret edildiği” gerekçesiyle açtığı davayı reddetmişti. Konu hakkında konuşan ‘torun Stalin’, “Dedem gazetenin söylediği gibi kana susamış bir yamyam değildi. AİHM kararı karşısında şaşkınlığa uğradım. Ne diyebilirim ki? Sayısız kez mahkemelere başvurma çabamız akıntıya kürek çekmekten farksız. Bugünlerde Stalin hakkında söylenenlerde, toplumumuza verilen talimatlar nedeniyle mantık bulmak çok zor. Her şeyde suçlanması gereken Stalin sanki” ifadeleriyle kızgınlığını dile getirdi. Novaya Gazeta’nın “gerçeği umursamadığını” söyleyen Çugaşvili, “Dokunulmaz olduklarını hissediyorlar. Bu, günümüzden kaynaklanıyor, hem Rusya’da hem de Polonya’da” dedi.

Gizli belgelerin yayınlanmasına tepki

Çoğu Polonya ordusunda subay ve asker olan 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Polonya’daki Katyn Katliamı’nın araştırılması için Polonya hükümetiyle işbirliği içerisinde bir komisyon kuran Kremlin’i eleştiren Çugaşvili, Rusya hükümetinin Sovyetler dönemine ait gizli belgeleri yayınlamasına da tepki gösterdi. Belgelerin sahte olduğunu öne süren Çugaşvili, dedesine ait bir kitapla bunu kanıtlayacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Polonya’daki katliamdaki “suçunu kabul etmesinin” Auschwitz Toplama Kampı’nın kapatılmasının yıldönümüne davet edilmemesine yol açtığını belirten Çugaşvili, sözlerine şöyle devam etti:

‘Polonya hükümeti Putin’le yerleri sildi’

“Kremlin’deki düzenbaz ve hırsız liderlerimizin idaresindeki komisyonların kurulması inanılmaz. Polonyalı liderlerle aynı yolu izliyorlar. Düşman bir devletin müttefikimiz haline gelmesi inanılır gibi değil. Ve şimdi onlar Putin’i çağırmadılar bile. Onunla yerleri sildiler ve doğru şeyi yaptılar. Eğer ülkeni, insanlarını ve tarihini sevmiyorsan, bunu yabancılardan nasıl bekleyebiliriz? Polonya bizim düşmanımız ve sinirleri yüzyıllar sürecek. İngiltere ise bir başka düşman…

’Stalin beş yıl daha yaşasaydı…’

Eğer Stalin yalnızca beş yıl daha fazla yaşasaydı, Rusya’da ortaya çıkan felaketler engellenebilirdi. Ancak Stalin gitmişti, Nikita Kruşçev gücü elinde aldı ve ekonomiyi yok etmeye başladı. Bu durum da Sovyetlerin düşmanlarının güçlendiği bir duruma yol açtı – Gorbaçov, Yeltsin ve Putin gibi.”

‘Kırım barışçıl şekilde alınabilirdi’

Kremlin’i eleştirmeyi sürdüren Çugaşvili, Ukrayna Krizi’nden de Rusya lideri Putin’i sorumlu tuttu. Putin’in “siyasetten çok toplumdaki imajına” önem verdiğini belirten Stalin’in torunu, şu ifadeleri kullandı:



“Putin’in sorumluluğu kendisi için çok fazla. Ne yapıyor? Amacı ne? Ana milletimiz olan Ukrayna’yla ters düştü. Bizim nasıl liderlerimiz var? Ülkemizin yönetiminde akıllı insan yok, yalnızca hırsızlar var. Ukrayna’yla ters düşmemizi onaylamıyorum. Eğer Kırım’ı geri istiyorduysan, yasal hamlelere başvurmalıydın, askerî harekata değil. Barışçıl bir şekilde geri alınabilirdi. Putin, zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle Ukrayna’ya para ödeyebilirdi. Satın alınabilirdi, başka bir yol bulunabilirdi. Kırım’ı bu kadar sinsi bir şekilde almak hataydı ve şimdi onlar da ‘Küçük Rusya’ istiyor.

‘Liderlerimiz arasında akıllı insan yok’

Şu anda 21’inci yüzyıldayız ve liderlerimiz hala eski yöntemlere başvuruyor. Bu neden oluyor? Çünkü liderlerimiz arasında akıllı insan yok. Onlar doğalgaz ve petrole tutunmuşlar, hepsi bu. Batı’nın Putin’den kurtulmak isteğini söylüyorlar. Bunu, Kremlin sözcüsü Peskov söylemişti. Bunun amacı, insanlarda ‘Putin’imizi vermeyiz’ tepkisini oluşturmak. Her türlü yöntem denendi. Putin’i kayak yaparken, uçakta, daha sonra denizaltında ve tişörtsüz gördük. Bu beyinsizliktir ve yalnızca hava atmaktır.”

‘Sessiz kalmayacağız’

“Mücadelesine devam edeceğini” belirten Çugaşvili, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Evrakları AİHM’e verdiğimizde davayı kaybedeceğimizden emindik. Zaten kimden yardım istiyorduk ki? Biz bunu kendimiz için, harekete geçtiğimizden emin olmak amacıyla yaptık. Kimden yardım isteyebiliriz? Benim planım Stalin’le ilgili tüm açıklamalara tepki göstermek. Başka ne yapabiliriz? Ancak bu şekilde onaylamadığımızı gösterebiliriz. En azından çocuklarımız bizi, sessizce oturmakla suçlamaz. Dolayısıyla sessiz kalmayacağız.”