AİHM, Baskın Oran ve İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı başvurularla ilgili ihlal kararı verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Prof. Baskın Oran ve Prof. İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı başvurularla ilgili Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.
AİHM, yapılan başvurularla ilgili "Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiği" görüşüne vardı.
Euronews'te yer alan habere göre AİHM, Başbakanlık bünyesinde görev yapan İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda görevliyken 2004 yılında hazırladıkları “azınlıklar ve kültürel haklarla” ilgili rapor yüzünden kendilerine siyasetçiler ve yöneticiler tarafından yöneltilen ağır hakaretler ve aşırı milliyetçi gruplar tarafından ölüm tehditlerinin ardından Türkiye’de yaptıkları başvuruları sonuçsuz kalan Oran ve Kaboğlu’nun başvurusunu karar bağladı.
AİHM gerekçeli kararında, Oran ve Kaboğlu'nun ağır hakarete uğradıklarını belirterek AİHS’nin 8. maddesinden yaptıkları şikayette, ihlal kararı vermezken, ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddeden yapılan başvuruda ise ihlal kararı verdi. Karar gereği, Türkiye Oran ve Kabaoğlu’na 2’şer bin avro maddi tazminat ödeyecek.
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