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AİHM: Başından gaz kapsülü ile vurularak öldürülen Mahsum Mızrak’ın yaşam hakkı ihlal edildi

Türkiye, Mızrak’ın ailesine toplam 69 bin Euro maddi ve manevi tazminat ödeyecek

18 Ekim 2016 19:22

Diyarbakır’da 10 yıl önceki polis müdahalesinde başından gaz kapsülüyle vurularak öldürülen 14 yaşındaki Mahsum Mızrak’ın ailesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru sonuçlandı. AİHM, Türkiye yaşam hakkını ihlal etmekten tazminata mahkûm oldu.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, AİHM, Mızrak’ın ölümünden Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca “yaşam hakkının ihlal etmekten” ve “etkin soruşturma yapmamaktan” suçlu buldu.

Türkiye, Mızrak ailesine toplam 69 bin Euro maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

Mızrak’ın öldürülmesiyle ilgili üç polise açılan dava süresince Mızrak’ın başından vurulduğu biber gazı kapsülü ve polisin telsiz kayıtları kaybedilmişti. Kaybedilen delillerle ilgili açılan soruşturma dosyasının da akıbeti bilinmiyor.

İki çocuk öldürüldü

28 Mart 2006’da 14 PKK'lının Diyarbakır’daki cenaze törenine polis müdahale etti, çatışma çıktı.

AİHM kararında anlatıldığı üzere, cenazeye katılan Mızrak başına isabet eden biber gazı kapsülü ile ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Aynı polis müdahalesinde, 8 yaşındaki Enes Ata da yine biber gazı kapsülü ile vurularak öldürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Mızrak ve Ata’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ve Özel Harekât Şubesi’nde görevli polis memurları Bilal Özkara, Hayrettin Akar ve Nuri Özgenç hakkında iddianame hazırlandı.

Üç polise açılan dava halen sonuçlanmış değil.

 

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