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AİHM: Atatürk heykelini boyamak ifade özgürlüğüdür

AİHM, Murat Vural'ın 2005 yılında Atatürk heykelini boyamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle 22,5 yıl hapis cezasına mahkum olmasını 'ifade özgürlüğünün ihlali' olarak değerlendirdi

22 Ekim 2014 21:58

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2005’te Atatürk heykelini boyamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle yakalanan Murat Vural’a 22,5 yıl hapis cezası verilmesini “ifade özgürlüğünün ihalali” olarak değerlendirdi.

2005’te Sincan Lale Meydanı’ndaki Atatürk heykelini boyamaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle yakalanan Murat Vural 22,5 yıl hapse mahkûm edilmişti. Vural’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle başvurduğu AİHM, Türkiye’yi 26 bin avro (75 bin 400 TL) tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, mahkûmiyet kararı onanan mahkûmun seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmasını “son derece ağır ve orantısız” bularak bu cezayla ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğini belirtti.

İmctv.com’da yer alan habere göre, AHİM, Sincan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda Vural’ın “Vandalizmden değil Atatürk aleyhinde suç işlemekten mahkum edildiği” hatırlatılarak, özgür seçim hakkıyla ilgili 1 No’lu Protokolün 3. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı.
Mahkemede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait büstlerine karşı boyalı saldırıları Kemalist ideolojiye karşı tepkisini ifade etmek için gerçekleştirdiğini açıklayan Vural, 5 Şubat 2007 tarihinde kesinleşen kararla birlikte seçme ve seçilme haklarından 22 Ekim 2018’e kadar, 11 yıl süreyle mahkum bırakıldı. Vural, Haziran 2013’te şartlı bırakılmıştı.

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