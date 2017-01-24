AİHM, askerin şüpheli ölümü için Türkiye’yi mahkûm etti

Diyarbakırlı Davut Cengiz’in zorunlu askerlik yaparken hayatını kaybetmesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvuru bugün sonuçlandı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre AİHM, Cengiz’in ölümünün araştırılmadığına dair başvuruyla ilgili, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkının düzenlendiği 2. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Türkiye, Cengiz’in annesi Halime Cengiz ile sekiz kardeşine 15 bin Euro manevi tazminat ile 2 bin Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

Ne olmuştu?

Davut Cengiz, Ekim 2009’da Ankara’da zorunlu askerlik yapmaya başladı, ardından Kasım 2009’da Hatay, Kırıkhan’a gönderildi.

Kırıkhan’daki birlikte, 1 Mart 2010’da başından ateşli silahla ciddi şekilde yaralanmış olarak bulundu. Hastaneye götürüldüğünde yaşamını yitirmişti.

Ağabeyi Aydın Cengiz, “kardeşinin askerlikte fırın ustası olarak görev yaptığını ve kendisine silahın bile zimmetlenmediğini, intihar etmiş olamayacağını” belirterek İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvurdu.

8 Mart 2010’da İHD’ye başvuru yapan Aydın Cengiz, kardeşinin öldürülmüş olabileceğini ifade etti ve ölümünün araştırılması için hukuki yardım talep etti.

Bu arada Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da Davut Cengiz’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturmayla ilgili Ocak 2011’de verdiği kararında, Cengiz’in intihar ettiğine, başkası tarafından öldürüldüğüne dair bir delil bulunmadığına hükmetti.

Cengiz ailesi savcılığın kararına itiraz etti ancak itirazları Gaziantep Askeri Mahkemesince reddedildi. İdari soruşturmada da Davut Cengiz’in kendisine verilen servis silahıyla intihar ettiği sonucuna varıldı.

Cengiz ailesi de AİHM’e başvurarak, Davut Cengiz’in zorunlu askerliği sırasındaki ölümüyle ilgili etkin soruşturma yapılmadığını ifade etti. AİHM, başvuruyla ilgili kararını bugün sonuçlandırdı.