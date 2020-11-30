AİHM, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeden savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), küresel ısınma ile mücadelede etkili olmadığı suçlaması getirilen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 Avrupa ülkesinden savunma istedi.

AİHM, 6 Portekizli çevre hakları savunucusunun eylül ayında yaptığı şikâyeti "öncelik" verilen davalar arasına aldı.

Euronews'in haberine göre; çevre kuruluşlarının da desteğini alan ikisi büyük, dördü çocuk olmak üzere 6 başvuru sahibi, Strasbourg Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda, sera gazı salınımının düşürülmesinde gerekli çabayı göstermeyen Avrupa ülkelerinin ihmallerinden dolayı sorumlu tutulup, mahkum olmaları talebinde bulunmuştu.

AB üyesi 27 ülke dışında, İngiltere, İsviçre, Norveç, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da haklarında şikâyette bulunulan ülkeler içinde yer alıyor.