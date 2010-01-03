AİHM, Apo'nun yol haritasını istedi

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’den İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’ın dışarıya çıkarmasına izin verilmeyen, Kürt açılımı konusundaki önerilerini yazdığı ve “yol haritası” diye adlandırdığı yazıyı istedi.



Vatan gazetesinin haberine göre İmralı Cezaevi’nde cezasını çeken Abdullah Öcalan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak tecritte tutulduğu, hücresine yapılan özel nitelikli bir boyayla zehirlenmeye çalışıldığı ve idam cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen cezasının müebbet hapse dönüştürülmesi gerektiğini iddia etmişti. AİHM, Öcalan’ın avukatlarının yaptığı bu başvuruları tek bir dosyada birleştirdi.



AİHM dilekçesine ekledi



Öcalan, birleştirilen dosya kapsamında 550 sayfalık yeni bir dilekçe yazdı ve bu dilekçeye daha önce el konulan 160 sayfalık “yol haritasını” ekledi. Ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan’ın dilekçesinin ekinde bulunan “yol haritasını” incelenmek üzere alıkoydu ve AİHM’e diğer kalan 550 sayfayı gönderdi.



Öcalan’ın avukatları ise AİHM’e başvurarak Öcalan’ın dilekçesinin 710 sayfadan oluştuğunu, 160 sayfalık bölümüne el konulduğunu bildirdi. AİHM de Öcalan’ın dilekçesinin bir parçası olduğu gerekçesiyle eksik kalan 160 sayfayı, yani “yol haritasını” Türkiye’den istedi. Hükümetin “yol haritası”nı AİHM’e gönderip göndermeyeceği ise henüz belli değil.



Telefon tahsis edilebilir



Öcalan’ın, cezaevindeki koşulları nedeniyle AİHM’de açtığı davanın ise yakında biteceği belirtildi. AİHM’in vereceği karar, Öcalan’ın İmralı’daki mevcut koşullarını da etkileyebilecek. AİHM’in vereceği kararda, Öcalan’a telefonla görüşme ve televizyon izleme hakkı verilmemesi ihlal olarak değerlendirilirse Öcalan’a bu imkanların tahsis edilmesi ihtimali doğabilecek.

