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Deutsche Welle

AİHM Altan ve Alpay davasında Türkiye'yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutuklulukları nedeniyle Türkiye'yi tazminata mahkum etti.

20 Mart 2018 15:58

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın "ifade özgürlüğü hakkı" ile "özgürlük ve güvenlik hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM Altan ve Alpay'a 21 bin 500'er euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, 1'e karşı 6 oyla alındı.

AİHM'e bireysel başvuru yapan gazetecilerden Alpay, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası tahliye edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

DW,AFP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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