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Dünya

AİHM: 301. madde ifade özgürlüğüne aykırı

AİHM, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi.

27 Ekim 2011 03:00

T24 - AİHM, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna karar verdi.

AİHM ayrıca, 2008 yılında yapılan değişikliklerin, ifade özgürlüğüne aykırı yargılanmalar ve kavuşturmaların önüne geçmediğini kaydetti. 

Prof. Dr. Taner Akçam, 1915 olaylarını "soykırım" olarak değerlendirmesi üzerine "Türklüğe hakaret" suçunu düzenleyen 301. maddeden yargılanmasını AİHM'e taşımıştı. 

AİHM, kararında düşünce beyanlarının "şok edici" olabileceğine dikkat çekti ve tazminat talebini yerinde bulmadı. 301'in ifade özgürlüğü önünde engel olduğuna karar veren AİHM, "devlet kurumlarını ve değerlerini muhafaza etmenin gereğini kabul ederek, TCK'nın 301. maddesinin fazla geniş ve muğlak ifadeler içerdiğini" belirtti. 

AİHM, 301. maddede yapılan değişikliği de yeterli bulmadı. AİHM 2008'de yapılan son değişiklikle, "Türklük" yerine geçen "Türk Milleti" ifadesinin getirildiği ancak bu düzenlemenin algılamada bir değişiklik oluşturmadığını kaydetti.

Kararda, dava açmanın bakanın iznine tabi tutulmasının ise sorunu çözmeyeceğine vurgu yaptı.  AİHM, TCK 301.maddede değişiklik yapılan Mayıs 2008 ile Kasım 2009 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı'na bin 25 izin talebi gelmesini ise görüşlerine dayanarak yaptı.


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