AİHM 2015 yılı bilançosunu açıkladı; Türkiye ifade ve düşünce özgürlüğü ihlalinde Avrupa birincisi oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2015 bilançosu açıklandı. Strasbourg'da bugün yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye 2015 sonunda AİHM'de hakkında en fazla dava başvurusu bulunan 3'üncü ülke. Türkiye hakkında verilen cezalarda birinci sırayı adil yargılanma hakkı ihlali aldı. Ayrıca, AİHM’in verdiği 28 düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali cezasının 10’unu Türkiye aldı.

2015 yılında toplam 823 karar açıklayan AİHM’in hakkında en fazla karar açıkladığı ülke, 116 kararla Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye 87, Romanya 84, Yunanistan 47 ve Macaristan 44 kararla izledi. Türkiye bu rakamla şu anda AİHM'nin iş yükünün yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ankara, AİHM önünde 2014 yılını 9 bin 500 dava başvurusuyla kapatmıştı.

AİHM’nin önünde şu anda toplamda ise 64 bin 850 dava başvurusu bulunuyor. Ukrayna, 13 bin 850 başvuru ile ilk sırada. Bu ülkeyi Rusya 9 bin 200, Türkiye 8 bin 450, İtalya 7 bin 550, Macaristan 4 bin 600, Romanya 3 bin 550 ve Gürcistan 2 bin 150 başvuruyla izliyor.

AİHM, 7 Avrupa ülkesi hakkındaki davalarda hiçbir ihlal kararı vermedi. Bu ülkeler; Andora, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda, Monako, Hollanda ve İsveç.

Adil yargılanma hakkını ihlal

Türkiye hakkında 2015 yılında açıklanan kararların 79'unda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlaline hükmedildi. Türkiye 2015 yılında en çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesini ihlal etmekten ceza aldı.

AİHM’in 20 karar açıkladığı adil yargılanma hakkını; 14’er kararla kötü muamele şikayetleriyle ilgili yeterli soruşturma yürütmeme, bireylerin özgürlük ve güvenlik hakkı, 13 kararla yaşam hakkını ihlale bağlı yeterli soruşturma yürütmeme ve 11 kararla kötü muamele izledi.

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2015'te de AİHM'nin, hakkında en fazla ifade özgürlüğü ihlaline hükmettiği ülke oldu. AİHM geçen yıl Avrupa'dan gelen toplam 28 davada ifade özgürlüğünün ihlaline hükmetti. Bu ihlal kararlarının 10'unu Türkiye'den gelen şikayetler oluşturuyor.