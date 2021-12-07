AİHM, 15 Temmuz'dan önce yapılan sosyal paylaşıma verilen mahkumiyeti haksız buldu

AİHM gerekçeli karararında, yerel mahkemenin 2016 yılındaki başarısız darbe girişimininden sonra öğretmen Özdemir’in 2015 yılındaki sosyal medya paylaşımından dolayı “Gülen hareketi ve lideri Fettullah Gülen lehine suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle mahkum etmesinin insan hakları ihlali teşkil ettiğini hükmetti.

AİHM karararında başvuru sahibinin, sosyal medya paylaşımlarının 17-23 Aralık 2013 yılındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olduğu ve burada paylaştığı yorumlarla kimseyi şiddete teşvik etmediği görüşü dile getirildi.

AİHM’in gerekçeli kararda, “2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından başvuranı mahkum etmek için yerel mahkeme tarafından değerlendirmeye alınan yasal düzenlemenin, 2015 yılında ifade edilen görüşler için öngörülemez olduğu” yorumu yapıldı.