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AİHM, 15 Temmuz'dan önce yapılan sosyal paylaşıma verilen mahkumiyeti haksız buldu

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade ve düşünce özgürlüyle ilgili 10. maddesi ihlal edildi"

07 Aralık 2021 16:55

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de bir vatandaşın 2015 yılında yaptığı bir sosyal paylaşım yüzünden, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra mahkumiyet almasının “insan hakları ihlali” teşkil ettiğine hükmetti.

Yasin Özdemir’in 2018 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade ve düşünce özgürlüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Başvuru sahibi talepte bulunmadığı için maddi tazminata gerek görülmedi.

Türkiye’de 2016 yılında tecilli 7 ay 16 hapis cezasına çarptırılan Özdemir’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti.

"Paylaşımlar yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili"

AİHM gerekçeli karararında, yerel mahkemenin 2016 yılındaki başarısız darbe girişimininden sonra öğretmen Özdemir’in 2015 yılındaki sosyal medya paylaşımından dolayı “Gülen hareketi ve lideri Fettullah Gülen lehine suçu ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle mahkum etmesinin insan hakları ihlali teşkil ettiğini hükmetti.

AİHM karararında başvuru sahibinin, sosyal medya paylaşımlarının 17-23 Aralık 2013 yılındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olduğu ve burada paylaştığı yorumlarla kimseyi şiddete teşvik etmediği görüşü dile getirildi.

AİHM’in gerekçeli kararda, “2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından başvuranı mahkum etmek için yerel mahkeme tarafından değerlendirmeye alınan yasal düzenlemenin, 2015 yılında ifade edilen görüşler için öngörülemez olduğu” yorumu yapıldı.

 
 
 
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