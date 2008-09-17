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Ekonomi

AIG'ye hayat öpücüğü

ABD'nin dev sigorta şirketi AIG'in batmasının dünya çapında bir krize yol açmasından kaygılanan Amerikan hükümeti, 85 milyar dolar vererek AIG'i kurtaracak

17 Eylül 2008 03:00

ABD'nin dev sigorta şirketi American International Group'un (AIG) batmasının dünya çapında bir krize yol açmasından kaygılanan Amerikan hükümeti, şirkete acil 85 milyar dolar para aktarmayı ve karşılığında firmanın hisselerinin yüzde 80'ini denetimi altına almayı kararlaştırdı.

Bu kararla Merkez Bankası Fed, AIG'yi kurtarmak amacıyla 85 milyar dolarlık acil kredi açacak.

Fed'den yapılan açıklamada, AIG'nin çökmesi durumunda, zaten derin bir sıkıntıda bulunan finans piyasalarının ve ekonominin ağır zarar göreceği belirtildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Tony Fratto, Başkan George W. Bush'un, Fed tarafından açıklanan kararı desteklediğini kaydederek, "bu adımlar, finans piyasalarının istikrarını artırmak ve ekonominin gördüğü zararı sınırlamak için atılıyor" dedi. Hazine Bakanı Henry Paulson da, kararı desteklediğini bildirdi.

Zincirleme reaksiyon korkusu

AIG'nin yatırımcılara finans sigortası sağladığına işaret eden uzmanlar, bu dev şirketin batması durumunda bunun, ülkede ve dünyada bir "zincirleme reaksiyona" yol açabileceğini kaydettiler.

ABD'de devlet, iki hafta önce de dev mortgage şirketleri Fannie Mae ve Freddie Mac'in denetimine el koyarak şirketlerin iflasının önüne geçmiş, ancak yatırım bankası Lehman Brothers'in bu hafta çökmesine müdahale etmemişti.

ABD'nin en büyük sigorta kuruluşu

American International Group (A.I.G.) 1850 yılınsa Şanghay’da kuruldu. ABD’nin ticari ve endüstriyel sigorta poliçesi yazan en büyük sigorta kuruluşudur. ABD dışında değişik ülkelerde sigortacılık yapıyor. 1 trilyon dolar dolayında aktif büyüklüğüne sahip. 120 bin çalışanı var. Sigorta fonlarını dünyanın her köşesinde doğrudan ve dolaylı olarak yatırımlarda değerlendiriyor.
A.I.G. pazartesi sabahından itibaren 40 milyar dolarlık kaynak arayışı içine girmişti. Bu kaynağı bulamazsa 48 veya 72 saat içinde çökmesi bekleniyordu.

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