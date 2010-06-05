AİGK zirvesi İstanbul'da

T24- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveyle birlikte Türkiye'nin 2010-2012 yılları için dönem başkanlığını Kazakistan'dan devralacağı bildirildi.



Kazakistan'ın 1992 yılında bölgede ve dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik başlattığı girişimin Türkiye tarafından en başından bu yana desteklediği belirtilen açıklamada, İstanbul'daki zirvede Irak ve Vietnam'ın katılımıyla AİGK'nin üye sayısının 22'ye, Bangladeş'in gözlemci üyeliğiyle gözlemci ülke sayısının da 8'e yükseleceği ifade edildi.



Zirve toplantısına, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Moğolistan ve Filistin'in Cumhurbaşkanı, Irak ve Vietnam'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya'nın Başbakan, Kuveyt'in Veliaht Prens, Kamboçya'nın Başbakan Yardımcısı, Çin'in Devlet Konseyi üyesi, 8 ülkenin ise Dışişleri Bakanı, Özel Temsilci, Bakan vekili ve büyükelçi düzeyinde katılacağı açıklandı.



Zirvede bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin zirve bildirisinin yayımlanmasının öngörüldüğü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara resmi akşam yemeği vereceği kaydedildi.



Öte yandan zirveyle bağlantılı olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev'in başkanlığında "Avrasya'da Ekonomik ve Güvenlik İşbirliği" konulu bir özel etkinlik düzenleneceği bildirildi.



AİGK'nin dönem başkanlığının Türkiye tarafından üstlenilmesiyle birlikte, Kazakistan'ın Almatı kentinde yerleşik AİGK Sekretaryasına icracı direktör olarak bir Türk diplomatın atanacağı belirtildi.