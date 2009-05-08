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Ekonomi

AIG'in ilk çeyrek zararı 4,35 milyar dolar

08 Mayıs 2009 14:03

ABD devleti tarafından kurtarılan sigorta şirketi American International Group'un (AIG) ilk çeyrek zararı 4,35 milyar dolar oldu.

AIG, geçen yıl son çeyrekte 61,7 milyar dolarla bir şirketin bugüne kadar kaydettiği en fazla zararı açıklamıştı.

Şirket, ilk çeyrek sonuçlarıyla, son 18 ayın en düşük zararınıaçıkladı.

New York merkezli sigorta devi, mart ayında biten ilk çeyrekte 4,35 milyar dolar bir başka deyişle 1,98 dolar zarar etti. Bir önceki yıl aynı çeyrekte şirket 7,81 milyar dolar bir başka deyişle 3,09 dolar zarar açıklamıştı.

Şirketin iflasın eşiğine sürüklenmesinde etkisi olan finansal ürünler birimi ilk çeyrekte kaydedilen zararda da etkili oldu. AIG, geleneksel sigorta operasyonları bölümündeki değil finansal ürünler birimindeki faaliyetleri nedeniyle zarara uğradı.

AIG, Lehman Brothers'ın iflas ettiği eylül ayında ABD hükümetince kurtarıldı. Bundan sonra şirket 4 kez hükümet yardımı aldı. Şirket, ABD yönetiminden toplam neredeyse 180 milyar dolar yardım alırken, devlet şirketten yüzde 80 hisse aldı.

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