AIG’de pirim sıkıntısı

ABD'li sigorta şirketi American International Group'un (AIG) eski Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Hank Greenberg, şirketin finansal ürünler biriminde çalışanlara yapılan prim ödemelerini eleştirdi.



Greenberg, Hong Kong'da Amerikan Ticaret Odasının toplantısında yaptığı konuşmada, "Kaybetmelerine rağmen niye onlara prim ödüyorsunuz" diye tepkisini göstererek, prim ödemesi yapılması için bir neden olmadığını, buna anlam veremediğini söyledi.



"Amerikalıların üzgün olduğunu anlayabiliyorum" diyen Greenberg, bu gelişmelerin, birçok insanı çok fazla üzdüğünü belirtti.



‘İhanete uğramış gibi hissediyorlar’



AIG'nin finansal ürünler biriminde yönetici yardımcısı olarak çalışan Jake DeSantis ise New York Times'da yayımlanan istifa mektubunda, AIG'de hala çalışanların, büyük kayıplara neden olanlar olmadığını belirtti.



DeSantis, mektubunda, hala çalışanların seçilmiş yöneticiler tarafından haksız yere yargılandıklarını ifade etti.



Şirkette, 11 yıl çalıştıktan sonra istifaya karar veren DeSantis, prim ödemeleriyle ilgili anlaşmaların şirket sıkıntıya düşmeden önce yapıldığını, dolayısıyla primlerin geri verilmesi istendiğinde birçok çalışanın kendisini ihanete uğramış hissettiğini belirtti.



ABD hükümetinden şimdiye kadar üç seferde 182 milyar dolar alan AIG'nin, finansal ürünler birimindeki görevli 400 kadar çalışanına 165 milyon dolar prim ödemesi yapıldığının açıklanması başta ABD Başkanı Barack Obama olmak üzere tepkilere yol açmıştı.



Tepkiler üzerine şirketin bazı çalışanları, aldıkları primleri geri ödeyeceklerini belirtmiş, ardından kurtarma paketinden yararlanan şirketlerde verilen primlere yüzde 90 vergi uygulaması getiren yasa da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.



Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde kabul edilen yasayla, kurtarma paketlerinden en az 5 milyar dolar yardım alan şirketlerde, aile geliri 250 bin doları aşan çalışanlara ödenen primlere yüzde 90 vergi uygulaması getiriliyor.

