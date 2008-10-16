AIG yöneticileri kriz yardımını tatilde ve partilerde yiyor

ABD'de devletin iflasını engellemek için 85 milyar dolar aktardığı, daha sonra 38 milyar dolar daha kredi açılan sigorta devi American International Group'un (AIG) yöneticileri, bu yardımlardan sonra bile, İngiltere'de düzenlenen bir "av partisi"nde 86 bin dolar harcamışlar.



Sigorta devinin 85 milyar dolarlık kurtarma planının ardından yöneticilerine Kaliforniya'da şirket parasıyla 440 bin dolarlık tatil yaptırdığının ortaya çıkmasının ardından aktarılan 38 milyar dolarlık ek kredi sonrasında da yöneticilere, İngiltere'de av partisi düzenlendiği iddia edildi.



New York Başsavcısı Andrew Cuomo, AIG'den, yöneticiler için "altın paraşütten" uzak durmalarını istedi.



Cuomo, şirkete gönderdiği mektupta, vergi verenlerin yardımından sonra bile şirketin yöneticilerine, denizaşırı av partileri ve golf turları gibi binlerce dolarlık lüks eğlence imkânları sağlandığını belirtti.



Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'den bu yana sigorta devine 123 milyar dolar aktardığını belirten Cuomo, iş kanunu göre, uygun olmayan harcamaları gözden geçirme ve iptal etme yetkisinin bulunduğunu ifade etti.



Şirket Sözcüsü Peter Tulupman, yaptığı açıklamada, İngiltere'de düzenlenen av partisinin, kurtarma planından aylar önce müşteriler için planlanan yıllık bir etkinlik olduğunu öne sürdü.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada ise bu tip etkinlikleri bir an önce durdurmak için gereken tüm önlemleri almayı sürdürecekleri ve AIG'nin önceliğinin Fed'e yapılacak ödemelere odaklanmak olduğu kaydedildi.



