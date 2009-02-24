AIG 4. çeyrek için 60 milyar dolar zarar bekliyor

ABD hükümetinin kurtarma paketini 150 milyar dolar çıkardığı 2008 yılının üçüncü çeyreğinde AIG, 24,5 milyar dolar zarar etmişti.AIG'in hükümetle yaptığı görüşmelerin şirkete ek fon olasılığını ve borçların sermayeye çevrilmesi olasılığını kapsadığı, ayrıca diğer seçeneklerin gözden geçirildiği ve görüşmelerin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığı belirtildi.Bloomberg ise AIG'in, devletin elindeki AIG'e ait imtiyazlı hisselerinin adi hisselere çevrilmesini değerlendirebileceğini bildirdi.CNBC, AIG'in pazartesi günü açıklaması beklenen kayıpların, ticari emlak ve diğer varlıklardaki zararlardan kaynaklandığını, şirketin yönetim kurulunun, hükümetle anlaşmayı değerlendirmek için pazar günü toplanacağını kaydetti.CNBC, bir anlaşmaya varılamaması halinde AIG'in yasal temsilcilerinin iflas olasılığı için hazırlanacağını duyururken, başka bir kaynak şirketin bu hazırlıklara rağmen, iflas başvurusu planının olmadığını belirtti.AIG'den yapılan açıklamada ise şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin sonuçları yakında açıklayacağı kaydedilerek, "AIG'in finansal güçlükleri konusunda yeni alternatifleri değerlendirmek için ABD hükümetiyle çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.ABD yönetimi, küresel finansal krizle birlikte ciddi tutsat (mortgage) kayıplarından kaynaklı zarar nedeniyle çökmenin eşiğine gelen AIG'e, ilk kez geçen yıl eylül ayında destek vermişti.Hükümet, Lehman Brothers'ın iflas ettiği ve Bank of America'nın Merrill Lynch'i almayı kabul ettiği dönemde krizin zirveye ulaştığı sırada AIG'e 85 milyar dolar kredi sağlamıştı.