AİDS’li iğne paniği

T24 - Ontario Eyalet Polisi OPP tarafından, sendikalara, kilise, cami ve diğer ibadet ve toplum merkezlerine, okul, hastane ve derneklere gönderilen mektup ve elektronik postalarda halk, son zamanlarda benzin istasyonlarında ortaya çıkan olaya karşı ikaz edildi.





OPP Hamilton Bölge Başkomiseri Abraham Sands, bölgedeki irili ufaklı bazı şehirlerde son zamanlarda bazı kişi ya da kişilerin, benzinliklerdeki benzin pompalarına AİDS’li kan bulaştırılmış iğne bıraktıklarını açıkladı. Başkomiser Abraham Sands, “HIV pozitif kan bulaştırılmış şırınga iğneleri, basit bir yapıştırıcı ile benzin pompalarının ilk bakışta görülmeyecek olan alt kısımlarına yapıştırılıyor. Sadece self-servis benzinliklerde rastladığımız bu olaydan, 20 bin nüfuslu Simcoe’da 17 kişiye AİDS bulaştı. 12 başka şehirde daha bu olayın meydana geldiğini biliyoruz.



Halktan, benzinlerini kendileri alacakları zaman pompalara dokunmadan dikkatle kontrol etmelerini, eğer bir şey görürlerse de derhal polise haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Bu olayı yapanlardan şu ana kadar kimseyi yakalayamadıklarını kaydeden Abraham Sands, halktan kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Kanada’da benzin istasyonlarının bazılarında müşteriler benzinlerini kendileri alırken, fiyatı biraz fazla olan full-servis istasyonlarda benzinlik çalışanları hizmet veriyor.





