-AIDS'İN AŞISI BULUNDU MU? CHICAGO/LONDRA (A.A) - 11.05.2011 - ABD'de Oregon Primat Araştırma Merkezi'nde maymunlar üzerinde yapılan tıbbi deneyde, üç yıl içinde insanlara uygulanabilecek AIDS aşısı geliştirildi. ''Kazanılmış Bağışıklığın Yitimi Sendromu'' olan ölümcül AIDS hastalığına 25 yıldır çare arayan bilimadamları, AIDS'e yol açan açan HIV virüsünün vücuda girdiği ilk anlarda en kırılgan olduğu hali aşıda kullandı. Bilim dergisi Nature'de yayımlanan Dr. Louis Picker'ın araştırmasına göre, deneylere alınan maymunların yarısı, HIV ve AIDS'e benzeyen, ''Simian İmmunodeficiency Virüs (maymun bağışıklık yetersizliği virüsü)'' ile bir yıl yaşayarak hiç belirti göstermez duruma geldi. Dr. Picker, insanlar üzerinde de denenebilecek AIDS aşısının üç yıl içinde hayata geçirilebileceğini bildirdi. Dr. Picker'la ekibi, AIDS aşısı deneyinde, uçuk (herpes) virüsüyle bağlantılı bir virüs olan cytomegalovirus'ü (CMV) maymunlar üzerinde kullandı. Vücutta ömür boyu kalabilen CMV virüsü sayesinde HIV'i ilk girdiği evrede öldürme aşaması denendi ve bu yöntem başarılı oldu. HIV virüsünün zayıf olduğu ilk aşamada durdurulduğunu belirten Dr Picker, AIDS virüsünün vücuda girdiği ilk aşamada öldürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Birçok insanda yaşayan CMV virüsünün maymunlarda AİDS'le savaşta önemli araç olduğu görüldü. Deneye yardım eden ve sonuç hakkında bilgi veren Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi Örgütü'nün uzmanı Dr. Wayne Koff, ''Burada heyecanlı olan, ilk kez AIDS aşısının hayvan üzerinde başarılı sonuç vermesidir. İnsan üzerinde aşının nasıl uygulanabileceği üzerine önemli işaret alınmıştır'' dedi. İngiltere Kraliyet Üniversitesinden Prof. Dr. Robin Shattock, ''Hastalık bulaştırıcı virüsün aşı deneyinde kullanılmasının büyük bir aşama'' olduğunu belirtti. Tayland'da iki yıl önce 16 bin gönüllü üzerinde yapılan AIDS aşısı deneyi umut vermiş ancak çok küçük grup dışında kalıcı sonuç sağlamamıştı.