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Dünya

AIDS İLACINDA YÜZDE 78 BAŞARI ATLANTA (A.A)

13 Temmuz 2011 23:55

-AIDS İLACINDA YÜZDE 78 BAŞARI ATLANTA (A.A) - 13.07.2011 - ABD tarafından Afrika'da denenen bir AIDS ilacında, yüzde 78'e varan oranda başarı elde edildi.  ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Dr. Lynn Paxton, yapılan iki ayrı testte başarı sağlanmasının çok iyi bir haber olduğunu ifade ederek, "Bugün aynı zamanda HIV'in (AIDS'e yolaçan virüs) durdurulması açısından da iyi bir gün" dedi.  CDC tarafından Afrika ülkelerinden Botswana'da yapılan denemede, toplam bin 200 kadın ve erkeğin yaklaşık yarısına her gün, Gilead Sciences Inc. tarafından geliştirilen Truvada hapı verildi. Deneklerin diğer yarısına ise plasebo (ilaç görünümündeki etkisiz madde) verildi. Gerçek ilaç verilen gruptan 4, plasebo verilen gruptan ise 19 kişiye HIV virüsü bulaştığı belirlendi.  Kenya ve Uganda'da yapılan bir diğer çalışmada ise ilaç, 4 bin 700 çift üzerinde denendi. Çiftler, eşlerden biri AIDS hastası, diğeri AIDS hastası olmayanlardan seçildi. Eşlere yine Truvada hapı veya yine aynı firmanın ilacı Viread verildi veya plasebo almaları sağlandı. Truvada verilenlerden 13'ü, Viread verilenlerden 18'i hastalık kaparken plasebo verilenlerde hastalık kapanların sayısı 47 oldu.   

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