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Dünya

AIDS İÇİN KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI  NEW YORK (A.A)

09 Haziran 2011 02:42

-AIDS İÇİN KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI  NEW YORK (A.A) - 08.06.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, AIDS hastalığının 2020 yılına kadar kökünün kazınması için küresel eylem çağrısında bulundu. Ban, BM'de AIDS ve bu hastalığa yol açan (HIV) virüsle mücadelede kaydedilen ilerlemenin ele alınacağı, üç gün sürecek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AIDS ile mücadeleye katılan tarafların "hiç olmadığı kadar" birlik olması halinde hedefe ulaşılabileceğini söyledi. BM'ye üye 192 ülkeden bakanlar ve diplomatlara seslenen Ban, AIDS ile mücadelede sağlanacak bu birliktelikle artık hiç yeni vaka ve AIDS bağlantılı can kaybı olmaması hedefine ulaşılabileceğini belirtti. Toplantıda, HIV'in önlenmesi, tedavisi ve sağlık bakımına 2015'e kadar dünya çapında herkesin erişim olanağını sağlamak olarak konan ilk hedefe ulaşmakta gelinen nokta ele alınacak. Ban da AIDS'in sadece tarih kitaplarında kalması için daha daha düşük maliyetler, daha iyi programlar ve mesuliyetlerin artırılması gerektiğine işaret etti.               

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