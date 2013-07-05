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Ekonomi

Aidatsız kredi kartı komisyondan geçti

Tüketici haklarını yeniden düzenleyen Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi

05 Temmuz 2013 14:40

Torba Kanun'la Meclis'ten geçen yasaya göre aidatsız kredi kartlarının kullanımı kabul edildi.

Tasarıya göre, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı çeşidi sunmak zorunda olacak.

Finans Gündem'in haberine göre, tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayabilecek.

Öte yandan, kamuda 100 bin sözleşmeli personelin devlet memurluğu kadrosuna geçirilmesini öngören 'Torba Kanun' teklifindeki madde de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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